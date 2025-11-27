США после призыва Трампа прекратили прием заявок на въезд из Афганистана

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Служба гражданства и иммиграции США объявила в Х о немедленной приостановке обработки заявок на въезд в страну граждан Афганистана.

«Обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки. Защита и безопасность нашей родины и американского народа остаются нашей главной целью и миссией», — говорится в публикации.

Мера последовала за стрельбой возле Белого дома, в результате которой погибли два бойца нацгвардии были ранены двое военнослужащих Нацгвардии США (вначале сообщалось, что оба умерли). Они находятся в больнице в критическом состоянии.

Стрелка задержали, он также был тяжело ранен, сообщал американский президент Дональд Трамп. Подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, въехавший в США в 2021 году. По данным The New York Times, мужчина приехал в США в рамках программы администрации Джо Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшей въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

По информации ABC News, Лаканвал подал прошение об убежище в прошлом году и получил его в 2025-м, после возвращения Трампа в Белый дом.

Сам Трамп назвал атаку «актом террора» и заявил о необходимости проверить всех въехавших в США граждан Афганистана при Байдене.