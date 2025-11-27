Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге возросло до 55

CentralAsia (CA) - Число погибших при пожаре в жилом районе Тай По в Гонконге увеличилось до 55 человек. Об этом 27 ноября сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«В пожаре в Тай По, новые территории, Гонконг, погибло 55 человек», — следует из материала на сайте.

О пожаре в жилом комплексе в Гонконге стало известно 26 ноября. По данным Associated Press, тогда около 700 человек было эвакуировано и размещено в пунктах временного проживания.

В этот же день сообщалось, что число погибших при пожаре в жилом районе Тай По в Гонконге увеличилось до 44 человек, также 279 человек числятся пропавшими без вести. Уточнялось, что четыре из семи блоков зданий уже взяты под контроль, продолжается поиск выживших на нижних этажах. Восемь жилых кварталов проходили ремонт с июля 2024 года с бамбуковыми строительными лесами и защитными сетками.