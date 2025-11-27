экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту приговорили к пожизненным срокам

CentralAsia (CA) -  Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Обвиняемые получили пожизненные сроки, сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября в 6:35 утра. На автомобильной части моста взорвалась фура, начиненная, по данным экспертов, 21 тонной взрывчатки. В результате взрыва погибли пять человек, в том числе водитель фуры Махир Юсупов, который, по данным следствия, не знал об опасном грузе. Организатором теракта в ГСУ СКР считают заочно арестованного директора Службы безопасности Украины Василия Малюка.

За совершение теракта осуждены Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян, которые были задержаны в Крыму, а также арестованные в Москве Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. Их признали виновными в совершении теракта и в незаконном обороте взрывчатки (ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ни один из восьми подследственных вину не признал.

