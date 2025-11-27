Франция вводит добровольную военную службу

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 27 ноября, объявит о появлении в стране добровольной военной службы.

По представленному ранее плану, пишет BC News, добровольцы будут служить 10 месяцев и получать за это вознаграждение.

Макрон в интервью СМИ неоднократно подчеркивал, что пришедшим на добровольную службу не грозит отправка в зону боевых действий в Украине. «Это совсем не то, о чем идет речь», — подчеркивал президент Франции.

Осведомленный источник AFP, писало «Би-би-си», говорил, что в первый год на добровольную военную службу планируется набрать от двух до трех тысяч человек, а со временем увеличить это число до 50 тысяч в год.

Во Франции до 1997 года существовал призыв в армию. До 2001 года также можно было проходить альтернативную гражданскую службу. В последующие годы вооруженные силы Франции состояли из профессиональных военных.