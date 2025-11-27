Путин и Рахмон провели двустороннюю встречу на полях саммита ОДКБ в Бишкеке

CentralAsia (TJ) - В Бишкеке на полях саммита ОДКБ состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Кремль.

«Всё движется, правительства работают по всем приоритетным направлениям. Товарооборот у нас подрастает, что самое главное, но и по вопросам региональной безопасности мы с вами тоже в постоянном контакте. Мы понимаем, что происходит и на ваших границах, наши специальные службы, силовые министерства тоже работают друг с другом», – сказал Путин.

Рахмон заявил, что отношения Таджикистана и России развиваются по нарастающей, нерешенных вопросов между странами нет.

«Наши двусторонние отношения развиваются по нарастающей. Товарооборот увеличивается по сравнению прошлого года почти на 20 процентов. То есть нерешённых каких-то вопросов между нашими странами не существует, всё идёт по плану. И в ходе Вашего государственного визита мы договорились. И [сейчас] поговорим по всем вопросам, которые у нас имеются», - сказал Рахмон.

В рамках встречи Рахмон сообщил, что принял предложение встретиться в Санкт-Петербурге 21 декабря на неформальном саммите лидеров стран СНГ.t

