ОДКБ играет важную роль в системе региональной безопасности, - Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - ОДКБ играет важную роль в системе региональной безопасности и служит целям обеспечения стабильности и укреплению обороноспособности стран региона. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите организации в Бишкеке.

«Таджикистан, находясь на переднем крае южного направления коллективной обороны, постоянно уделяет внимание укреплению стабильности и обеспечению безопасности в Центрально-азиатской зоне ответственности организации», – сказал он.

Глава Таджикистана охарактеризовал международную обстановку как «сложную и труднопрогнозируемую», поддержал совместные меры, намеченные к реализации согласно повестке дня заседания Совета коллективной безопасности, включая предлагаемые к принятию документы. В частности, было подчеркнуто, что Таджикистан поддерживает принятие Плана развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2026–2030 годы.

Глава государства также поддержал принятие решения об утверждении Антинаркотической стратегии государств — членов ОДКБ на 2026–2030 годы. При этом признано целесообразным нахождение путей взаимодействия ОДКБ с Антинаркотическим центром Шанхайской организации сотрудничества, который создается в Душанбе.

Рахмон, также напомнил о ранее принятой Межгосударственной программе ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, выразил надежду на её своевременную реализацию.

Президент, подчеркнув важность создания в Таджикистане Центра гуманитарного реагирования ОДКБ, выразил уверенность в том, что этот вопрос будет поддержан партнёрами.

Эмомали Рахмон уделил большое внимание вопросам, связанным с вызовами и угрозами современного мира, такими как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность.

В этой связи глава государства, напомнив об использовании киберпространства, в том числе искусственного интеллекта, террористическими и экстремистскими структурами, подчеркнул необходимость оперативного обмена информацией и управления этими угрозами с помощью новых цифровых технологий.

В заключение президент Таджикистана выразил уверенность в том, что принятые на этом саммите решения будут активно способствовать укреплению и развитию дальнейшего сотрудничества между государствами – членами организации.

По итогам саммита главами государств – членов ОДКБ был подписан ряд новых важных документов.

