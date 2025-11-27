экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Беларусь перенаправила топливо из России в Кыргызстан, - Лукашенко

CentralAsia (KG) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск оказывает помощь Кыргызстану с поставками топлива.

«Когда украинцы начали разрушать инфраструктурные объекты на территории России, прежде всего нефтеперерабатывающие, у вас исчезло топливо. Конечно, мы по обязательствам своим россиянам много чего поставляем, мощные два завода (работающие в Беларуси НПЗ), но кыргызы попросили помочь: «Нет топлива!». Мы откликнулись, договорились с Владимиром Владимировичем, оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. У нас очень близкие, добрые отношения», - сказал он кыргызским журналистам на пресс-конференции в рамках саммита ОДКБ в Бишкеке.

