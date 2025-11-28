The National Interest: Индия и Монголия создают новую энергетическую ось

CentralAsia (MNG) -

Несмотря на удаленность и отсутствие выхода к морю, Монголия может помочь Индии повысить свою энергетическую устойчивость.

Недавний четырехдневный государственный визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Индию открыл новый этап сотрудничества между растущими энергетическими амбициями Индии и ресурсным потенциалом Монголии. Визит, который Индия и Монголия отмечают в честь 70-летия дипломатических отношений, подчеркивает эволюцию отношений, основанных на духовной и культурной близости, в отношения, сформированные ресурсной стратегией и геополитическим предвидением.

С точки зрения Индии, Монголия стала естественным стратегическим партнером — ее внешнеполитическая ориентация в качестве «третьего соседа» совпадает с амбициями Индии по наведению новых мостов в Евразии. Для Монголии Индия обеспечивает не только технологическое и финансовое партнерство, но и диверсификацию, уход от традиционной зависимости.

В основе этого сдвига лежит одна флагманская инициатива: крупнейшее на сегодняшний день обязательство Индии в области зарубежного развития — кредитная линия в размере $1.7 млрд, предоставленная Монголии в 2018 году для поддержки первого в стране проекта по нефтепереработке. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод, рассчитанный на переработку 1.5 млн тонн сырой нефти в год (около 30 000 баррелей в сутки), будет удовлетворять около 50–66 процентов внутреннего спроса Монголии на нефтепродукты. Это имеет преобразующее значение для страны, которая в настоящее время сильно зависит от российского импорта.

Но за этим заголовком скрывается более широкая программа диверсификации ресурсов, логистики критически важных минералов, энергетического перехода и региональной взаимосвязанности — и именно здесь кроются реальные перспективы (и риски).

Фонд угля и нефти Монголии

В ходе визита правительства двух стран подписали 10 меморандумов о взаимопонимании, охватывающих широкий спектр областей — от цифровых и культурных обменов до сотрудничества в области геологии и минеральных ресурсов. Среди них — знаковый Меморандум о взаимопонимании по геологии и минеральным ресурсам, который определяет Монголию как потенциальный экспортный центр для индийского коксующегося угля, меди и других важнейших ресурсов для сталелитейной и технологической отраслей.

Неудивительно, что Индия активно изучает возможности импорта коксующегося угля из Монголии. Индия остается одним из крупнейших в мире производителей стали и зависит от импорта коксующегося угля; диверсификация и снижение рисков в цепочке поставок от Австралии являются стратегической задачей. В отличие от этого, у Монголии более половины объема экспорта приходится на уголь, и она стремится к выходу на новые рынки за пределами Китая, что представляет собой классическую взаимовыгодную ситуацию. Главное препятствие: отсутствие выхода к морю, вынуждающее экспортировать товары либо через Россию, либо через Китай, что в каждом случае влечет за собой затраты и геополитическую сложность.

На фронте нефтепереработки прогресс очевиден: инженерные группы задействованы, сроки объявлены; Монголия переходит от амбиций к реализации. Однако большая ценность возникнет, когда сотрудничество между Индией и Монголией сместится с аспекта энергетической безопасности на интегрированные цепочки создания стоимости: нефтепереработка станет нефтехимией, добыча полезных ископаемых станет переработкой, а связь станет коридорами.

Будущие горизонты энергетического сотрудничества Индии и Монголии

Что нас может ждать впереди?

Во-первых: нефтеперерабатывающий завод — это всего лишь вступительный акт. Следующим шагом могла бы стать интеграция в нисходящий сегмент — поставка нефтепродуктов на рынки Монголии, экспорт в соседние центральноазиатские и китайские центры спроса, а в конечном итоге — производство нефтехимической продукции с добавленной стоимостью. Для Индии экспорт своих возможностей в области инжиниринга, реализации проектов и обучения в Монголию создает долгосрочное преимущество в Евразии.

Во-вторых: коридор критических минералов. В связи с растущими амбициями Индии в сфере производства стали и ростом неопределенности в цепочках поставок угля и металлов Монголия предлагает альтернативный источник высококачественного коксующегося угля и потенциально редкоземельных минералов. Камнем преткновения остаётся транспорт. Если Индия и Монголия (при участии России в качестве транзитного партнёра) смогут построить экономически эффективные коридоры, они могли бы стать пионерами в создании «сырьевого моста Монголия-Индия».

В-третьих: скачок в развитии возобновляемых источников энергии и зеленой энергетики. Монголия обладает огромным потенциалом солнечной и ветровой энергии, и недавно страна присоединилась к Международному солнечному альянсу — межправительственной организации со штаб-квартирой в Индии. Индия привносит техническую глубину, амбиции в области производства и глобальную дипломатию в области зеленой энергетики. Партнерство в этом направлении может позиционировать Монголию не только как внутреннего поставщика, но и как экспортера чистой энергии или производных водорода, при этом Индия будет участвовать в качестве инвестора, покупателя или связующего звена на рынке.

В-четвертых: Стратегическая взаимосвязанность и логистика. Ни Монголии, ни Индии не принесет пользы простое подписание договоров. Результаты будут физическими: железнодорожные и портовые связи, схемы транзитной очистки, совместное финансирование инфраструктуры, оптимизация таможенных процедур и снижение рисков при работе в экстремальных климатических условиях. Проблема отсутствия выхода к морю становится все более серьезной; от ее решения будет зависеть, воплотятся ли амбиции в реальность.

В пятом: Институциональная и частная операционализация. Меморандумы о взаимопонимании важны, но успех будет зависеть от мобилизации индийских игроков частного сектора, создания совместных предприятий, согласования механизмов финансирования (кредитная линия, многостороннее, двустороннее финансирование), адаптации к суровому климату Монголии, коротким срокам строительства и обеспечения надежности, прозрачности и доверия к местным возможностям и системам регулирования.

Проблемы сотрудничества Индии и Монголии

Этот путь далеко не гладкий. Удалённое географическое положение Монголии, её суровый климат и тот факт, что всё должно проходить через территорию другой державы (России или Китая), увеличивают стоимость и риск. Мощность НПЗ (30 000 баррелей в сутки) по мировым меркам скромна, и хотя она имеет значение для Монголии, она не превратит страну в крупный региональный энергетический центр. Для Индии масштабы торговли остаются небольшими; торговля Монголии с Индией была незначительной (менее 0.5 процента от общего товарооборота в 2024 году) по сравнению с ее торговлей с Китаем (69.7 процента), что подчеркивает значительный объем работы, которую необходимо проделать.

Более того, риски, связанные с реализацией проекта, реальны. Крупные инфраструктурные проекты в отдалённых районах имеют историю задержек, перерасходов бюджета и проблем с управлением. Горнодобывающая деятельность подвергается тщательной проверке с точки зрения ее воздействия на окружающую среду и социальную сферу и требует от Монголии стабилизации ее нормативно-правовой базы, особенно с учетом частых изменений в законодательстве в горнодобывающем секторе. В геополитическом плане обе стороны должны преодолеть «перетягивание каната» между Россией, Китаем и Индией за коридоры, транзит и влияние.

Формирование глобальной южной энергетической оси

Для Индии энергетическая ось Индия-Монголия представляет собой тонкий, но значимый сдвиг: от «топливной безопасности только для Индии» к «взаимному, стратегическому сотрудничеству с глобальным Югом».Другими словами, Монголия — не просто клиент или поставщик, а соучастник в создании новых региональных цепочек поставок, новых коридоров и новых ресурсных альянсов. Это говорит о будущем, в котором Индия не просто будет подключена к мировым энергетическим рынкам, но и станет их соавтором.

Для Монголии партнерство с Индией предлагает больше, чем проект или кредит: оно диверсифицирует партнеров, поддерживает промышленное развитие, обеспечивает доступ к глобальным цепочкам создания стоимости и служит защитой от чрезмерной зависимости от любого отдельного соседа. Если нефтеперерабатывающий завод и сырьевые сделки принесут плоды, Монголия сможет вновь позиционировать себя как опорный пункт евразийских энергетических и минеральных сетей.

Визит президента зажёг свет. Инфраструктурные соглашения, меморандумы о взаимопонимании и совместные декларации заложили основу. Остаётся лишь перейти от амбиций к реализации, от символики к структурным изменениям. Если Индия и Монголия смогут преодолеть трудности в логистике, управлении и финансировании, они смогут совместно написать новую главу в энергетическом сотрудничестве в Евразии. Короче говоря, это не просто сделка по нефтеперерабатывающему заводу или поставкам угля. Это стратегическая платформа для следующего десятилетия энергетического перехода и обеспечения устойчивости ресурсов на глобальном Юге. Упустить момент означало бы позволить потенциально переломному партнёрству скатиться на бумаге в другую плоскость. Ни Индия, ни Монголия с её стратегическим горизонтом не могут себе этого позволить.

авторы: Пиюш Верма — старший научный сотрудник ORF America, где он руководит работой организации в области энергетической и климатической политики. Обладая более чем двадцатилетним опытом, он занимается исследованиями и консультационной деятельностью на стыке технологий, экономики, общества, управления и геополитики, продвигая политические решения для справедливого и устойчивого энергетического перехода. Тэлмэн Алтаншагай — стажёр в ORF America, занимающийся исследованиями в области энергетической безопасности и декарбонизации тяжёлой промышленности. Её независимое исследование посвящено взаимосвязи экономической и энергетической безопасности на глобальном Юге, с особым акцентом на Монголию.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The National Interest

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения