В среду, 26 ноября, в Мемориальном зале Мэйдзи в Токио состоялось 12-е заседание Совместного японо-монгольского государственно-частного совета.

На встрече председательствовали заместитель премьер-министра Монголии Ганхуяг Хассуурь и заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии Кэндзи Ямада. В мероприятии приняли участие около 150 представителей государственного и частного секторов обеих стран, в том числе государственный министр экономики, торговли и промышленности Кэндзи Ямада, парламентский заместитель министра иностранных дел Томоаки Шимада, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахара Масару с японской стороны, председатель Японо-монгольского экономического комитета Цубай с монгольской стороны, заместитель премьер-министра Ганхуяг Хассуурь и председатель Монгольской торгово-промышленной палаты Лхагважав Баатаржав с монгольской стороны.

На конференции государственный министр Ямада заявил, что Япония и Монголия построили прочные доверительные отношения, сотрудничая и развиваясь во многих областях, включая экономику и инвестиции. Он также заявил, что инициативы, представленные Японией на этой конференции, являются первым шагом на пути к реализации экономического сотрудничества и сотрудничества по глобальным вопросам, изложенным в «Плане действий Японии и Монголии по особому стратегическому партнёрству во имя мира и процветания (2022–2031 годы)», подписанном лидерами двух стран в 2022 году.

На сессии, посвященной экономическому сотрудничеству между двумя странами, состоялись дискуссии о возможностях будущего взаимодействия в таких областях, как интеллектуальная логистика, окружающая среда, сотрудничество между промышленностью и наукой, финансы, улучшение деловой среды и содействие использованию Соглашения об экономическом партнерстве между Японией и Монголией, с примерами из опыта Японии и Монголии.

Кроме того, в ходе совместной консультационной встречи государственного и частного секторов были представлены три совместных проекта, реализуемых частными компаниями обеих стран.

В рамках заседания Совместного японо-монгольского государственно-частного совета государственный министр Ямада встретился с заместителем премьер-министра Ганхуягом. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций, а также об улучшении деловой среды. Государственный министр Ямада отметил усилия Японии по укреплению экономических связей с Монголией и заявил о своем стремлении и впредь содействовать развитию обменов между частными компаниями и специалистами.

Монгольская сторона предоставила подробную информацию о политике и мероприятиях в области развития, реализуемых правительством, и выразила свою приверженность совместной работе по привлечению инвестиций из Японии в крупные проекты и программы развития, а также по внедрению передового опыта и передовых технологий.

Стоит отметить, что монголо-японские консультационные встречи по вопросам государственно-частного сектора проводятся поочередно в Улан-Баторе и Токио с 2007 года, а 13-я консультационная встреча пройдет в нашей стране в 2026 году.

