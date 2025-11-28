«Ακολουθώντας το πεπρωμένο» знакомит монгольских читателей с греческой нон-фикшн литературой

Союз писателей Монголии организовал презентацию книги «Ακολουθώντας το πεπρωμένο, Διαδρομή N1, Ελλάδα-Πολωνία-Ουζμπεκιστάν-Ουκρανία-Κύπρος» греческого писателя, государственного деятеля, президента European Profiles S.A., доктора Димитриса Баколаса. Эта научно-популярная книга повествует о необыкновенном жизненном пути доктора Баколаса, которого многие считают современным Одиссеем.

Первая часть книги, «Следуя за судьбой», была признана в 2023 году одной из лучших книг нон-фикшн в Греции. Её перевод на монгольский язык был опубликован в Улан-Баторе в 2024 году и был тепло принят местными читателями. Вторая книга доктора Баколаса была переведена на монгольский язык в этом году и была признана лучшей зарубежной нон-фикшн книгой, получив премию Лауреата Союза писателей Монголии.

Доктор Баколас отметил, что влюбился в Монголию ещё во время своего первого визита, выразив восхищение богатыми народными традициями, культурным наследием и природной красотой страны. Он подчеркнул, что его компания продолжает инвестировать в экономику Монголии.

Участники мероприятия пожелали доктору Димитрису Баколасу дальнейших творческих успехов.

Доктор Димитриос Баколас — президент компании European Profiles Greece Profiles. Он получил докторскую степень по компьютерной лингвистике в Киевском университете. В начале своей карьеры он преподавал в Киевском университете и участвовал в разработке информационно-поисковых систем в Украине. Вернувшись в Грецию, он сначала (1981–1984) работал системным инженером в компаниях Texas Instruments и Tandem Computers.

В 1985–1990 годах он работал в Европейском бюро по стандартизации (CEN/CENELEC) в Брюсселе и участвовал в разработке англо-греческой системы компьютерного перевода «SYSTRAN» в Люксембурге. В 1990 году он создал и до 1995 года был директором Института информационных технологий Греческого центра производительности труда, который стал одним из крупнейших в Греции учреждений профессионального обучения и консалтинга в области информационных технологий. С 1991 года он является консультантом по международным проектам компании European Profiles S.A., а с 1996 года — президентом и генеральным директором European Profiles S.A.

Член различных экспертных групп ЕС, член комитетов по двустороннему сотрудничеству правительства Греции (1990–1995). Советник государственных органов Молдовы, Сербии, Украины, Узбекистана, Казахстана, России, Египта. Руководитель ряда проектов, финансируемых ЕС и Всемирным банком в области МСП, институционального развития, образования, туризма, социальной помощи, развития человеческих ресурсов и информационных технологий.

Обширный опыт работы в странах Центральной и Восточной Европы и Средиземноморья. Автор многочисленных статей, исследований и книг. Свободно владеет английским и русским языками, а также французским, немецким, польским и украинским. Его книга «Следуя за судьбой. Маршрут №1: Греция-Польша-Узбекистан-Украина-Кипр» переведена и издана на русском, украинском и монгольском языках.

Димитрис Баколас имеет обширный опыт работы в странах Центральной и Восточной Европы, Средиземноморья, арабских странах и Африке и является автором многочисленных статей и книг на русском, английском, греческом и украинском языках.

Свободно владеет английским и русским языками, знает французский, немецкий, польский и украинский языки.

Справка:

Не следует путать с документальной литературой. К нон-фикшн относятся все литературные прозаические жанры, не являющиеся художественным вымыслом.

Произведения жанра нон-фикшн воздействует на эмоции читателей подобно художественным произведениям. При этом в произведениях нон-фикшн действуют реально существующие (существовавшие) люди и происходят события, которые произошли в реальной жизни, и особенностью жанра является эмоциональное воздействие на читателя через описание реальности, а не через вымышленных персонажей и придуманных сюжетов, как это происходит в художественной литературе.

