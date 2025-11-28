Проведен день открытых дверей в Центре спортивной медицины и исследований

CentralAsia (MNG) - 25 ноября 2025 года Центр спортивной медицины и исследований организовал День открытых дверей для популяризации и ознакомления общественности со своей деятельностью.

В ходе мероприятия научные сотрудники Центра, врачи и специалисты в области медицины проводили консультации, проводили спортивно-научные исследования, медицинские обследования и диагностику в области спортивной медицины. Также было проведено 14 обучающих занятий и лекций.

В настоящее время в Центре работают специалисты в области спортивной травматологии, спортивной кардиологии, реабилитологии, традиционной медицины, челюстно-лицевой хирургии и диагностической визуализации, а также специалисты по двигательной терапии и ассистенты врачей.

Центр спортивной медицины и исследований состоит из трёх основных подразделений. Кроме того, здесь оборудована комната для отдыха спортсменов между интенсивными тренировками, что создаёт благоприятные условия для восстановления во время тренировок.

Центр является одним из первых учреждений Монголии, заложивших основу спортивной науки в стране.

