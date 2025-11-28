экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр иностранных дел Батцэцэг встретилась с послом Таджикистана для укрепления двусторонних связей

CentralAsia (MNG) -  25 ноября 2025 года Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом по совместительству Республики Таджикистан в Монголии Хайрулло Ибодзода, проживающим в Казахстане. Об этом сообщается на официальной странице МИД Монголии в Facebook.

Министр Батцэцэг подтвердила приверженность Монголии развитию сотрудничества с центральноазиатскими партнёрами, включая Таджикистан. Она приветствовала устойчивый политический диалог последних лет, отметив его вклад в более содержательные двусторонние отношения. Министр отметила возможности расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, лёгкой промышленности и возобновляемых источников энергии и выразила поддержку реализации совместных проектов и программ в этих областях.

Посол Хайрулло Идобзода подчеркнул свою приверженность дальнейшему углублению дружественных отношений и укреплению экономического взаимодействия между двумя странами. Он подчеркнул важность созыва первого заседания Межправительственной комиссии Монголия-Таджикистан как важного шага на пути к расширению сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com