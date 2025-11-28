Министр иностранных дел Батцэцэг встретилась с послом Таджикистана для укрепления двусторонних связей

CentralAsia (MNG) - 25 ноября 2025 года Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом по совместительству Республики Таджикистан в Монголии Хайрулло Ибодзода, проживающим в Казахстане. Об этом сообщается на официальной странице МИД Монголии в Facebook.

Министр Батцэцэг подтвердила приверженность Монголии развитию сотрудничества с центральноазиатскими партнёрами, включая Таджикистан. Она приветствовала устойчивый политический диалог последних лет, отметив его вклад в более содержательные двусторонние отношения. Министр отметила возможности расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, лёгкой промышленности и возобновляемых источников энергии и выразила поддержку реализации совместных проектов и программ в этих областях.

Посол Хайрулло Идобзода подчеркнул свою приверженность дальнейшему углублению дружественных отношений и укреплению экономического взаимодействия между двумя странами. Он подчеркнул важность созыва первого заседания Межправительственной комиссии Монголия-Таджикистан как важного шага на пути к расширению сотрудничества.

