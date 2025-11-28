экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Состоялось первое заседание Подкомитета по мероприятиям высокого уровня 17-й Конференции сторон Конвенции ООН

CentralAsia (MNG) -  Состоялось первое заседание Подкомитета по организации мероприятий высокого уровня для 17-й Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. Об этом сообщается на официальной странице МИД Монголии в Facebook.

Первое заседание Подкомитета по мероприятиям высокого уровня для 17-й Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (COP17) состоялось в режиме онлайн 25 ноября 2025 года под председательством Батцэцэг Батмөнх, министра иностранных дел и заместителя председателя Национального комитета 17-й Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (COP17).

В ходе заседания председатель подкомитета доложил членам подкомитета о проделанной работе, а также были обсуждены планы работы подкомитета.

Министр иностранных дел и заместитель председателя Национального комитета 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (COP17) Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что поскольку Монголия впервые принимает конференцию ООН, планирование конференции КС-17 с участием многих высокопоставленных гостей имеет важное и весомое значение для привлечения инвестиций и финансирования.

