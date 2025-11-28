Монголия возглавила совещание по оценке реализации глобального плана по борьбе с торговлей людьми

Анхбаяр Нямдорж

CentralAsia (MNG) - Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по обзору осуществления Глобального плана по борьбе с торговлей людьми состоялось в штаб-квартире ООН 24–25 ноября 2025 года. Об этом сообщается на официальной странице МИД Монголии в Facebook.

Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций Анхбаяр Нямдорж совместно с Постоянным представителем Кипра председательствовал на дискуссии по теме «Рассмотрение текущих вызовов, возможностей и пробелов в осуществлении Глобального плана по борьбе с торговлей людьми и связанных с этим вызовов и проблем, борьба с торговлей людьми в целях детского и принудительного труда, а также связи между торговлей людьми и организованными преступными группами в рамках Глобального плана по борьбе с торговлей людьми и связанных с этим вызовов и проблем, а также связи между торговлей людьми и организованными преступными группами» и представил результаты дискуссии на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, представитель Монголии выступил с речью на встрече высокого уровня, в которой изложил национальную позицию Монголии и рассказал о проблемах и мерах, принимаемых для борьбы с торговлей людьми.

