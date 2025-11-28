Строительство метро в Улан-Баторе начнется в 2026 году

CentralAsia (MNG) - Строительство метрополитена Улан-Батора, проекта городского транспорта, направленного на снижение транспортных заторов в центре города, должно начаться в 2026 году.

Линия протянется на 19.4 километра вдоль проспекта Энхтайван, самого загруженного транспортного коридора города, от Толгойта до Амгалана. Линия будет состоять из 15 станций: 14 подземных и 1 надземной. Проектная пропускная способность составит 17 200 пассажиров в час.

По данным администрации губернатора Улан-Батора, технико-экономическое обоснование (ТЭО) и концептуальный проект уже завершены. Параллельно корейская компания Inojen Co., Ltd. и монгольская консалтинговая компания Eco Natur LLC совместно проводят оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС). Завершение работ ожидается в декабре 2025 года.

В настоящее время через Улан-Батор ежедневно проезжает в среднем 347 000 транспортных средств по коридорам с востока на запад. В часы пик пассажиры проводят в пробках от трёх до четырёх часов, что приводит к значительным экономическим потерям из-за снижения производительности труда, увеличения расхода топлива и роста социальной нагрузки.

Мэр Нямбаатар Хишгээ заявил, что тендер на строительство метрополитена Улан-Батора уже объявлен, а окончательный отбор среди 27 предприятий намечен на 15 декабря. Он добавил, что планирование и финансирование проекта продолжаются, а четвертый этап отбора для проекта трамвая начнется 1 декабря 2025 года.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию метрополитена улучшит качество воздуха и будет способствовать улучшению здоровья населения.

Вокруг станций метро будет реализована концепция транзитно-ориентированного развития (TOР), при этом рядом с каждой остановкой планируется разместить торговые и сервисные центры для стимулирования местной экономической активности. Ожидается, что метро сократит время в пути на автобусе с 45 до примерно 15 минут, оказывая прямую поддержку малому и среднему бизнесу (МСП). Каждая станция сможет разместить около 10 МСП, что в общей сложности составит 150–200 предприятий в сети. Кроме того, ожидается, что развитие прилегающих станций создаст около 150 000 новых рабочих мест.

