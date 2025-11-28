Путин объяснил, почему на границе РФ с Казахстаном скопились тысячи фур

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин во время визита в Кыргызстан прокомментировал ситуацию с очередями грузовиков на российско-казахстанской границе, сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил, что проблема возникла после того, как по его поручению таможенные органы РФ в рамках решений Евразийского экономического союза начали выборочные проверки грузового транспорта на дорогах.

«Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество этих грузовиков, как вы сказали, фур, пересекает российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что каждый грузовик обязан иметь пакет согласованных между государствами документов.

«Это должна быть бумага, документ о том, что находится в этой фуре, и как минимум должно быть понятно, в адрес какого получателя двигается этот товар. Из первого документа ясно, какую таможенную стоимость, какой таможенный сбор должен заплатить тот, кто пересекает с этим товаром нашу границу, и кто должен заплатить НДС при получении этого товара. Как только начали проверки на дорогах, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Чёрный просто импорт, и уж простите за моветон, прёт просто на нашу таможенную территорию. Российская Федерация недополучает, не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет», — отметил президент России.

Путин также сообщил, что обсуждал ситуацию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По итогам переговоров стороны договорились ускорить движение транспорта: таможенные службы двух стран согласовали порядок указания стоимости грузов и данных о получателях.

«Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы вот это большое количество грузовиков, которые скопились на нашей границе, на территории Казахстана, чтобы они начали движение в Российскую Федерацию. Между собой таможенные органы наши договорились, что будет заявлена стоимость товаров, которые перевозятся, указан конечный получатель. И мы постепенно пропустим эти грузовики. Очереди не будет», — заверил Путин.

Путин ожидает, что проблема с пробками большегрузов на российско-казахстанской границе будет решена до конца 2025 года.

Между Казахстаном и Россией с сентября стоят пробки из фур. Для борьбы с «серым импортом» российская сторона начала тщательнее осматривать большегрузы и пристальнее изучать декларации. Положения указа президента от 24 октября предполагают, что на территории РФ организуют дополнительные мощности для досмотра фур с импортом.

