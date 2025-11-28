Подозреваемый в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне сотрудничал с ЦРУ в Афганистане

Рахманулла Лаканвал

CentralAsia (CA) - 29-летний выходец из Афганистана Рахманулла Лаканвал, подозреваемый в стрельбе по военнослужащим Нацгвардии у Белого дома, на родине сотрудничал с правительством США, в том числе с ЦРУ. Об этом сообщил директор ведомства Джон Рэтклифф, передает CNN.

«После катастрофического вывода [46-м президентом США Джо] Байденом войск из Афганистана въезд стрелка в Соединенные Штаты в сентябре 2021 года стал возможен благодаря его предыдущей работе с правительством США, включая ЦРУ, в составе партнерских сил в Кандагаре, которая была прекращена вскоре после хаотичной эвакуации», — заявил Рэтклифф.

Лаканвал, отмечает Reuters, приехал в США в рамках специальной программы, направленной на переселение тысяч жителей Афганистана, которые помогали американской стороне во время войны в стране и опасались преследований со стороны талибов. Всего в рамках этой программы в США приехали более 70 тысяч человек.

Как сообщила прокурор округа Колумбия Жанин Пирро, в США Лаканвал вместе с женой и пятью детьми жил в городе Беллингхем, штат Вашингтон. Перед тем как устроить стрельбу у Белого дома, он проехал на машине через всю страну с запада на восток.

Лаканвалу предъявлено обвинение в вооруженном нападении с целью убийства. Однако его переквалифицируют на убийство первой степени, если кто-то из раненых бойцов Нацгвардии умрет, уточнила прокурор.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди ранее заявила Fox News, что власти планируют выдвинуть против Лаканвала обвинения в терроризме и добиваться для него «как минимум» пожизненного заключения.

Стрельба у Белого дома произошла 26 ноября. Подозреваемый Рахманулла Лаканвал ранил двух военнослужащих Национальной гвардии США и сам был ранен ответным огнем. Стрелок и военные находятся в больнице.

После стрельбы в Вашингтоне Служба гражданства и иммиграции США приостановила на неопределенный срок обработки всех запросов, касающихся граждан Афганистана.