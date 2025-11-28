экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Таджикистан на два дня накроет пыльная буря

CentralAsia (TJ) -  В южных городах и районах Хатлонской области, в районах республиканского подчинения, северных районах и городах Согдийской области и в городе Душанбе с 29 ноября по 1 декабря ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха.

По данным Гидрометцентра Таджикистана, это произойдет из-за пыльной бури, которая поступает в страну с юга и юго-запада и запада. 

«Ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами до 10 мкр. (РМ-10) и частицами до 2,5 мкр. (РМ-2,5)», - отмечается в сообщении.

