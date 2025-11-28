На Байконуре после запуска российского «Союза» повреждена стартовая площадка

CentralAsia (CA) - На космодроме Байконур после запуска российского космического корабля «Союз МС-28» обрушилась часть кабины обслуживания, сообщил в комментарии изданию The Insider аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин в четверг, 27 ноября.

По его словам, массивная конструкция упала под 31-й площадкой сразу после утреннего пуска. Причины инцидента пока неизвестны.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции «Роскосмоса» было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

Егоров предположил, что это «балкон» обслуживания, который выдвигается из специальной ниши под стартовым столом, когда надо готовить ракету перед стартом и прячется за бронированной стенкой, когда ракета стартует».

Тришкин подчеркнул, что 31-я площадка на Байконуре является единственной стартовой площадкой для российских пилотируемых миссий к Международной космической станции (МКС). По его мнению, запуск кораблей «Союз» и «Прогресс» к МКС теперь придется отложить на неопределенный срок.

Со своей стороны Егоров заявил, что «фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года».

Российская государственная корпорация «Роскосмос» подтвердила информацию о повреждении стартовой площадки. После запуска космического корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур при осмотре места старта «выявлено повреждение ряда элементов стартового стола», сообщили в «Роскосмосе». Там же заявили, что «для восстановления есть все необходимые резервные элементы» и что «в ближайшее время повреждения будут устранены».

Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили в организации. Корабль успешно пристыковался к Международной космической станции. На борту находились космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Они проведут на орбите 242 суток, по российской программе намечено два выхода в открытый космос.