экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проводят обыск

CentralAsia (CA) -  Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в правительственном квартале в Киеве у руководителя офиса президента Андрея Ермака, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на своего корреспондента с места событий. 

По данным корреспондента, на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП. 

Об обысках у Ермака также пишут депутаты Верховной Рады Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

В НАБУ подтвердили обыски у Ермака. «НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования», — заявили в ведомстве. 

В начале ноября НАБУ объявило о раскрытии масштабных хищений в компании «Энергоатом», которая управляет всеми АЭС в стране. Руководителем схемы назвали бывшего бизнес-партнера и друга Зеленского Тимура Миндича, а возможными бенефициарами — высокопоставленных чиновников. «Украинская правда» писала, что Миндич уехал в Израиль (у него есть гражданство этой страны) за несколько часов до обысков по делу о коррупции. Секретарь СНБО Рустем Умеров также упоминается в материалах уголовного дела. 

На фоне расследования НАБУ появились сообщения, что оппоненты и сторонники Зеленского призвали его уволить Андрея Ермака. Президент Украины отказался это сделать. По данным СМИ, Ермак фигурирует в материалах громкого коррупционного дела бизнесмена Миндича под псевдонимом Али-Баба. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com