Глава офиса Зеленского Ермак прокомментировал обыски НАБУ у себя дома

Андрей Ермак

CentralAsia (CA) - Глава офиса украинского президента Андрей Ермак подтвердил проведение у него дома обысков сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — написал он в телеграм-канале.

О том, что к Ермаку пришли с обысками около 10 сотрудников НАБУ и САП, утром 28 ноября, сообщила «Украинская правда», опубликовав фотографии с места событий. Позже в НАБУ подтвердили проведение обысков у главы офиса президента Украины.

По данным источников корреспондента Financial Times Кристофера Миллера, обыски у Ермака связаны с делом о коррупции в «Энергоатоме».

В Украине масштабный коррупционный скандал, связанный с госкомпанией «Энергоатом», в связи с которым в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Ключевая фигура в скандале — бизнесмен Тимур Миндич, которого СМИ называли другом Зеленского. По данным СМИ, Ермак фигурирует в материалах громкого коррупционного дела бизнесмена Миндича под псевдонимом Али-Баба.

Оппозиция и часть депутатов от пропрезидентской «Слуги народа» требовали отставки Ермака в связи с коррупционным скандалом в энергетике, который стали называть «Миндичгейт».

После встречи Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа» стало известно, что президент Украины не собирается увольнять главу своего офиса.