Число жертв наводнений в Юго-Восточной Азии превысило 250 человек

CentralAsia (CA) - За несколько дней от наводнений в Индонезии, Малайзии и Таиланде погибло более 250 человек. Об этом сообщило AFP со ссылкой на местные власти.

Основной удар стихии пришелся на южный Таиланд. Местные власти заявили как минимум о 145 погибших. В 12 южных провинциях страны пострадало более 3,6 млн человек, затоплены 1,2 млн домохозяйств, передало Associated Press (AP) со ссылкой на Департамент по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий. Уровень воды в городе Хат Яй достиг 1,5-3 м, его полностью эвакуируют.

Власти индонезийского острова Суматра сообщили, что на этой неделе погибло по меньшей мере 111 человек, еще почти 100 пропали без вести. Представитель полиции Северной Суматры Ферри Валинтукан заявил AFP, что спецслужбы сосредоточены на «эвакуации и оказании помощи» пострадавшим, однако доступ в некоторые районы до сих пор ограничен. В Малайзии из-за наводнения погибло два человека. Целые районы северного штата Перлис оказались полностью под водой.

Наводнения в регионе начались из-за сильных муссонных дождей и тропического шторма. Несмотря на то, что сезон муссонов наступает ежегодно, число жертв наводнений в Индонезии и Таиланде стало одним из самых высоких за последние годы, пишет AFP со ссылкой на опрошенных экспертов.