Военные, захватившие власть в Гвинее-Бисау, назначили президента переходного периода

CentralAsia (CA) - 27 ноября военные, совершившие госпереворот в Гвинее-Бисау и захватившие власть, назначили временного президента, сообщает журнал Jeune Afrique.

По информации издания, после того как накануне возле президентского дворца и избирательной комиссии раздались выстрелы, а президента страны Умаро Сиссоко Эмбало арестовали, в столице Гвинеи-Бисау восстановилось спокойствие. Однако, по данным источников, президентский дворец был разграблен.

В четверг военные провели пресс-конференцию, в ходе которой объявили, что генерал-майор Орта Н'Там принял присягу в качестве президента переходного периода и верховного военного командования. Военные заявили, что он будет возглавлять Гвинею-Бисау один год.

Как сообщает «Русская служба BBC», во время пресс-конференции Орта Н'Там добавил, что его назначение было необходимо "для блокирования операций, направленных на угрозу демократии".

В совместном заявлении главы наблюдательных миссий Африканского союза и западноафриканского объединения ЭКОВАС выразили серьёзную озабоченность по поводу сообщения вооружённых сил о государственном перевороте. Глава Африканского союза Махмуд Али Юсуф потребовал незамедлительного и безоговорочного освобождения президента Эмбало и всех арестованных должностных лиц и призвал стороны проявить сдержанность.

26 ноября в Гвинее-Бисау – государстве на западе Африки – спустя три дня после президентских выборов военные совершили переворот, президента страны Умаро Сиссоко Эмбало арестовали.