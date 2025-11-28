В Узбекистане запретили электронные сигареты и ужесточили наказание за их продажу

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запретили ввоз, вывоз, продажу, приобретение, хранение электронных сигарет (вейпов) и подобных систем доставки никотина. Данная норма прописана в законе, который президент страны Шавкат Мирзиёев подписал 27 ноября. Но, как отмечается на портале Lex.uz, документ вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Запрет оборота электронных сигарет и жидкостей для них устанавливается поправками в закон «Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции».

Вместе с тем за нарушение соответствующих требований предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает в случае, если осуществлена реализация запрещенной продукции в крупном размере или же допущено повторное нарушение после применения административного наказания.

Согласно изменениям в законодательство, наименее мягким наказанием за импорт и продажу вейпов станет штраф в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (БРВ) — от 123,6 млн ($10,3 тысячи) до 206 млн сумов ($17,3 тысячи).

Также предполагаются санкции в виде исправительных работ сроком от 2 до 3 лет, ограничения свободы — от 3 до 5 лет. Максимальное наказание —тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.

Отмечается, что человек, совершивший подобные деяния, будет освобожден от ответственности, если явится в правоохранительные органы с повинной и добровольно передаст властям запрещенную продукцию.

В конце апреля текущего года закон о запрете оборота электронных сигарет, жидкостей для них и прочих подобных систем доставки никотина, был одобрен Сенатом Олий Мажлиса (верхней палатой парламента) Узбекистана.

Актуальность решения объяснялась тем, что в последние годы увеличились случаи незаконного импорта в страну и продажи подобной продукции. Причем, как подчеркивали сенаторы, такими «вредными» товарами пользуются в основном дети и молодежь, что отрицательно влияет на их здоровье.

Узбекистан — не первое государство в Центральной Азии, установившее запрет на электронные сигареты. Ранее аналогичные меры утвердили в Туркменистане, Казахстане и Кыргызстане.