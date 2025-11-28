На Казахстан надвигается метель и гололед

CentralAsia (KZ) - В конце ноября в Казахстане ожидаются снег, дожди, метель и гололед. Синоптики «Казгидромета» предупредили казахстанцев о неустойчивой погоде на выходных.

Согласно краткосрочному прогнозу, с 29 ноября по 1 декабря на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. По данным «Казгидромета», с прохождением атмосферных фронтов в ряде регионов пройдут дожди и снег.

На севере, востоке и в центре республики синоптики прогнозируют низовую метель и гололед. При этом запад и юго-восток страны останутся под влиянием антициклона — здесь будет без осадков.

Температурный фон будет разным в зависимости от региона. На севере страны температура ночью поднимется до 0…–8 °С, а днем потеплеет до +5 °С.

В юго-восточных областях ожидается постепенное похолодание — от +11 °С днем до небольших морозов в горных районах. В других регионах существенных изменений в погоде не ожидается.

Ранее сообщалось, что на 28 ноября штормовые предупреждения объявлены в 13 областях Казахстана. До этого «Курсив» писал, что к концу ноября теплая погода в Казахстане сменится резким похолоданием

Почему ноябрь был таким теплым

Как объяснили в «Казгидромете», аномально теплая погода в ноябре связана с быстрой сменой циклонов и антициклонов. Из-за частых перепадов давления холодные воздушные массы не задерживаются над Казахстаном. В результате погода стала нестабильной — от потеплений до осадков и ветра.

До конца ноября страну продолжат накрывать северо-западные циклоны. В большинстве регионов прогнозируются дожди и снег, метели, гололед и усиление ветра. Во второй половине недели ожидается кратковременное улучшение погоды: антициклон принесет сухой, но более прохладный воздух и туманы.

Какой будет зима

По прогнозу синоптиков, зима будет относительно мягкой, с температурами в пределах нормы. При этом ожидаются резкие смены погодных условий — от оттепелей до холодов, с метелями и сильным ветром. Первые устойчивые морозы возможны уже к концу ноября.

Согласно предварительным данным, март 2026 года может стать теплее обычного на 1°C. На юге и юго-востоке прогнозируется повышенная влажность, а в Мангистау — сухая и ясная погода.

