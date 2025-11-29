Назван самый густонаселенный город мира

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Столица Индонезии Джакарта обошла Токио в рейтинге самых густонаселенных городов мира, передает The Guardian.

По данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, опубликованным в докладе «Перспективы мировой урбанизации до 2025 года», в индонезийском мегаполисе проживает 42 млн человек.

Далее следует столица Бангладеш Дакка с населением 37 млн человек. Токио с где проживает 33 млн человек, опустился на третье место.В предыдущем докладе ООН за 2018 год, столица Японии с населением в 37 миллионов человек была поставлена на первое место.

Отмечается, что в 1950 году в городах проживало около 20% населения мира, а к настоящему времени эта доля выросла примерно до 50%.

Согласно докладу, к 2050 году две трети глобального прироста населения будет приходиться на города, а большая часть оставшейся трети - на поселки городского типа.

Число мегаполисов, квалифицируемых в качестве городов с населением не менее 10 млн человек, возросло в четыре раза – с восьми в 1975 году до 33 в 2025 году.

Девять из 10 наиболее густонаселенных городов – Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Каир, Манила, Калькутта и Сеул – расположены в Азии.

«Урбанизация является определяющей силой нашего времени. При комплексном и стратегическом управлении она может открыть новые возможности для борьбы с изменением климата, экономического роста и социальной справедливости», - приводятся в отчете слова Ли Цзюньхиа, заместителя генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам