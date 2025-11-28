Президент Туркменистана разрешил майнинг криптовалют и деятельность криптобирж

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал «Закон о виртуальных активах», который разрешает майнинг криптовалют и деятельность криптобирж на территории страны. Документ вступит в силу 1 января 2026 года, сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Закон регулирует создание, выпуск, хранение, использование и оборот виртуальных активов. Криптовалюты в Туркменистане могут быть объектом гражданского права, но не признаются платежным средством, валютой или ценной бумагой. Виртуальные активы могут быть как обеспеченными, так и необеспеченными.

Майнинг смогут осуществлять индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые обязаны пройти государственную регистрацию в Центральном банке Туркменистана в электронной форме. При этом запрещена практика скрытого майнинга — использование чужих вычислительных мощностей без ведома владельца.

Деятельность криптобирж и обменников — поставщиков услуг виртуальных активов — будет лицензироваться Центробанком Туркменистана. Открытие криптовалютного кошелька на таких площадках возможно только по итогам полной идентификации пользователя в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег.

К услугам криптобирж относятся обмен, купля-продажа, хранение, перевод, управление виртуальными активами, а также первичное размещение. Учредителями криптобирж могут выступать как резиденты Туркменистана, так и иностранные граждане за рядом исключений. В частности, учредителями или акционерами поставщиков услуг виртуальных активов не могут быть физлица и юрлица, зарегистрированные в офшорных зонах или имеющие счета в банках, расположенных в офшорах.

Государство не несет ответственности за обязательства криптоплатформ и возможную потерю стоимости виртуальных активов.

Закон также вводит требования к рекламе криптовалют. В рекламных материалах необходимо размещать предупреждения о рисках потери средств, разъяснения, что эти активы не поддерживаются государством и не являются официальным платежным средством. Запрещены обещания доходности, ссылки на предметы роскоши, бонусы и скидки, использование образов несовершеннолетних и представление криптовалют как легкого способа обогащения.

Кроме того, документ запрещает лицам, связанным с криптовалютной деятельностью, использовать в названиях и символике слова «государственный», «Туркменистан», «туркмен», «туркменский», «национальный» в любых формах и сочетаниях. Лица, не занимающиеся криптодеятельностью, не могут использовать слова «виртуальный актив», «криптовалюта» и «цифровой актив» в своих названиях и рекламе.