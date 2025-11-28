В Актау состоялась встреча делегации ТЮРКПА с председателем областного маслихата

CentralAsia (KZ) - В Актау 27 ноября делегация ТЮРКПА во главе с секретарём Комиссии по экономическому сотрудничеству Бауыржаном Даткаевым встретилась с председателем маслихата Мангистауской области Жанбырбаем Матаевым.

Встреча состоялась в рамках церемонии закрытия проекта «Актау — культурная столица тюркского мира 2025», организованного Министерством культуры и информации Казахстана совместно с ТЮРКСОЙ.

Жанбырбай Матаев поприветствовал делегацию и отметил значимость участия ТЮРКПА в мероприятии, подчеркивающем богатое культурное наследие тюркского мира и роль Актау как центра культурного взаимодействия.

Бауыржан Даткаев выразил благодарность за тёплый приём и рассказал о текущей деятельности Ассамблеи. Стороны обсудили предстоящие совместные проекты, в том числе мероприятия, приуроченные к 100-летию Первого тюркологического конгресса, который состоится в Баку в 2026 году.

Встреча прошла в дружеской и конструктивной атмосфере.

В двусторонних переговорах также участвовали руководитель аппарата маслихата Адильбек Даулбаев, депутат Абзал Марат, руководитель управления молодёжной политики области Мукаш Оралбай и сотрудник Международного секретариата ТЮРКПА Аласгар Агаев.

