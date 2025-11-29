Монголия и Италия подпишут соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны и др.

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух совершит государственный визит в Италию с 1 по 3 декабря 2025 года по приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Визит, проходящий в рамках празднования 55-летия дипломатических отношений между Монголией и Италией, станет первым государственным визитом на уровне глав государств за 14 лет. Напомним, бывший президент Багабанди Нацаг совершил рабочий визит в Италию в 2000 году, а затем, 17 октября 2011 года, состоялся официальный визит президента Монголии Элбэгдоржа Цахиа по приглашению тогдашнего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано, ныне покойного.

В ходе визита президенты двух стран проведут встречи один на один и официальные переговоры. Президент Хурэлсух Ухнаа также встретится с председателем Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтаной.

Ожидается, что стороны поднимут на новый уровень традиционные дружеские отношения и подпишут документы о сотрудничестве в области культуры, образования, науки, полезных ископаемых, инфраструктуры, гражданской обороны, местного развития, спорта, туризма и средств массовой информации.

В ознаменование 55-летия дипломатических отношений в Риме выступит Монгольский филармонический оркестр, а также состоится совместный бизнес-форум.

Монголия и Италия установили дипломатические отношения 29 июня 1970 года. Монголия открыла свое посольство в Риме в октябре 2011 года, а Италия открыла свое посольство в Улан-Баторе в июле 2016 года.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения