Президент Монголии Хурэлсух посетит с визитом Ватикан

CentralAsia (MNG) -
Папа Римский Лев XIV примет президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Ватикане 4 декабря.
Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит страну с государственным визитом 4 декабря 2025 года по приглашению Его Святейшества Папы Римского Льва XIV, главы государства.
Этот государственный визит станет первым визитом в страну главы монгольского государства за 14 лет.
Ранее, 16 октября 2011 года, четвертый президент Монголии Элбэгдорж Цахиа посетил Ватикан, встретился с Папой Бенедиктом XVI и обменялся мнениями по вопросам расширения и развития дружественных отношений между Монголией и Ватиканом.
В ходе визита президента Хурэлсух состоится официальная встреча глав двух государств. Президент Хурэлсух Ухнаа также примет кардинала Пьетро Паролина, главу Государственного секретариата Святого Престола.
Монголия установила дипломатические отношения со Святым Престолом 4 апреля 1992 года.
За последние 30 лет активно развиваются связи и сотрудничество в области культуры, образования, здравоохранения, гуманитарной помощи.
Государственный визит Папы Франциска, главы государства Святой Престол, по приглашению президента Хурэлсуха Ухнаа в 2023 году стал историческим визитом, который расширил и развил почти 800-летние отношения и сотрудничество между двумя странами.
Письмо папы Иннокентия IV великому хану Гуюгу от 1245 года и письмо самого великого хана от 1246 года являются ценными источниками доказательств того, что две страны поддерживали связь столетия назад.
источник: MiddleAsianNews