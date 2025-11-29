Президент Монголии Хурэлсух посетит с визитом Ватикан

Папа Римский Лев XIV примет президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Ватикане 4 декабря.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит страну с государственным визитом 4 декабря 2025 года по приглашению Его Святейшества Папы Римского Льва XIV, главы государства.

Этот государственный визит станет первым визитом в страну главы монгольского государства за 14 лет.

Ранее, 16 октября 2011 года, четвертый президент Монголии Элбэгдорж Цахиа посетил Ватикан, встретился с Папой Бенедиктом XVI и обменялся мнениями по вопросам расширения и развития дружественных отношений между Монголией и Ватиканом.

В ходе визита президента Хурэлсух состоится официальная встреча глав двух государств. Президент Хурэлсух Ухнаа также примет кардинала Пьетро Паролина, главу Государственного секретариата Святого Престола.

Монголия установила дипломатические отношения со Святым Престолом 4 апреля 1992 года.

За последние 30 лет активно развиваются связи и сотрудничество в области культуры, образования, здравоохранения, гуманитарной помощи.

Государственный визит Папы Франциска, главы государства Святой Престол, по приглашению президента Хурэлсуха Ухнаа в 2023 году стал историческим визитом, который расширил и развил почти 800-летние отношения и сотрудничество между двумя странами.

Письмо папы Иннокентия IV великому хану Гуюгу от 1245 года и письмо самого великого хана от 1246 года являются ценными источниками доказательств того, что две страны поддерживали связь столетия назад.

