экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Монголии Хурэлсух посетит с визитом Ватикан

CentralAsia (MNG) -  

Папа Римский Лев XIV примет президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Ватикане 4 декабря.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит страну с государственным визитом 4 декабря 2025 года по приглашению Его Святейшества Папы Римского Льва XIV, главы государства.

Этот государственный визит станет первым визитом в страну главы монгольского государства за 14 лет.

Ранее, 16 октября 2011 года, четвертый президент Монголии Элбэгдорж Цахиа посетил Ватикан, встретился с Папой Бенедиктом XVI и обменялся мнениями по вопросам расширения и развития дружественных отношений между Монголией и Ватиканом.

В ходе визита президента Хурэлсух состоится официальная встреча глав двух государств. Президент Хурэлсух Ухнаа также примет кардинала Пьетро Паролина, главу Государственного секретариата Святого Престола.

Монголия установила дипломатические отношения со Святым Престолом 4 апреля 1992 года.

За последние 30 лет активно развиваются связи и сотрудничество в области культуры, образования, здравоохранения, гуманитарной помощи.

Государственный визит Папы Франциска, главы государства Святой Престол, по приглашению президента Хурэлсуха Ухнаа в 2023 году стал историческим визитом, который расширил и развил почти 800-летние отношения и сотрудничество между двумя странами.

Письмо папы Иннокентия IV великому хану Гуюгу от 1245 года и письмо самого великого хана от 1246 года являются ценными источниками доказательств того, что две страны поддерживали связь столетия назад.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com