Число жертв наводнений в Юго-Восточной Азии достигло 321 человека

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате наводнений на больших участках Юго-Восточной Азии 28 ноября возросло до 321 человека, сообщает Reuters.

Большие части Индонезии, Малайзии и Таиланда были поражены проливными дождями, вызванными циклоном, в течение недели, с редким тропическим штормом, образующимся в Малаккском проливе.

На сильно пострадавшем острове Суматра в Индонезии 28 ноября было подтверждено гибель 174 человека, сообщил Сухарьянто, глава индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, на брифинге для прессы. В то время как дождь прекратился, 79 человек все еще числятся пропавшими без вести, а тысячи семей были перемещены, добавил он.

Правительство Таиланда заявило, что 145 человек погибли в результате наводнений в восьми южных провинциях. В нем говорится, что в общей сложности пострадали более 3,5 миллиона человек.