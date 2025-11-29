Птичий грипп штамма H5N5 точно не перейдет на человеческую популяцию, - академик РАН

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - Штамм птичьего гриппа H5N5 точно не перейдет на человеческую популяцию, сказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, особенность вируса гриппа и его философия выживания построены на том, что он резко меняет генетический код.

«Данный конкретный (штамм H5N5) уже точно не перейдет на человеческую популяцию, но каждые 10 лет пандемический штамм появляется. Если в этом году мы от него (штамма гриппа) получили мощный эффективный иммунитет, то в следующем году он может смениться так, что иммунная наша память не будет на него реагировать», - сказал Онищенко.

В агентстве Рейтер 27 ноября сообщалось, что руководитель Центра респираторных инфекций Института Пастера во Франции заявил, что вирус птичьего гриппа, распространяющийся среди диких птиц, домашней птицы и млекопитающих, может привести к пандемии, более серьёзной, чем COVID-19, если он мутирует и сможет передаваться от человека к человеку. В статье говорится, что у людей есть антитела против гриппа H1 и H3, но нет против птичьего гриппа H5.