В Таджикистане вводятся ограничения на подачу электроэнергии

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане ввели новые ограничения на подачу электроэнергии — по окончании рабочего дня будут отключать свет во всех бюджетных организациях, сообщает 29 ноября Asia-Plus.

Компания «Распределительные электрические сети» Таджикистана направила своим филиалам по стране дополнительные инструкции по ограничению подачи электроэнергии отдельным категориям потребителей. Не сообщается, на какой срок вводятся дополнительные ограничения.

Представители компании по распределению электроэнергии объяснили отключения и ограничения электроэнергии низким уровнем воды в Нурекском водохранилище.

Какие ограничения вводятся:

- потребители 1-й группы мощностью до 5 кВт (кроме города Душанбе), к которым относятся промышленные и непромышленные объекты, должны быть отключены от электросети в период ограничения;

- «умные счетчики» также должны быть отключены от системы учета электроэнергии в период ограничения поочередно в установленном порядке;

- электроснабжение бюджетных организаций и госпредприятий приостанавливается с 18:00 до начала следующего рабочего дня;

- уличное освещение, не относящееся к стратегически важным объектам, должно быть выключено;

- все зарядные станции для электромобилей (EV charging station) будут отключаться с 18:00 до 22:00.

