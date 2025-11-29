В Узбекистане изъято около 1 кг наркотиков, отправленных из интернет-магазина Таиланда под видом сладостей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане изъято около одного килограмма наркотических веществ, включая гашиш и мефедрон, сообщили 29 ноября в пресс-службе Таможенного комитета.

Таможенный комитет Узбекистана выявил схему пересылки наркотических веществ через международные почтовые отправления куратором интернет-магазина наркотиков и 32-летним гражданином, проживающим в настоящее время в Таиланде.

По информации комитета, 30 октября в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента был задержан 31-летний гражданин, получивший посылку из-за рубежа. По документам внутри должны были быть сладости, но в коробке оказалось 414 граммов гашиша.

В ходе следствия далее был задержан его 33-летний сообщник, у которого при обыске дома было изъято 47 упаковок с 45 граммами мефедрона.

11 ноября 2025 года был проведён второй этап оперативного мероприятия, в ходе которого было обнаружено 490,5 грамма гашиша в курьерской посылке, предположительно отправленной из Таиланда.

Был задержан 32-летний мужчина, пришедший за этой партией, также задержан 26-летний гражданин, получивший наркотики от этого лица в Сергелийском районе.

В настоящее время по вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела.

