В Монголии ожидаются сильные морозы до –44 градусов

Метеорологическое агентство Монголии сообщило в субботу, что на следующей неделе в Монголии ожидаются заморозки.

Начиная с субботнего вечера на западные и центральные районы страны обрушится сильный снегопад, а в некоторых районах ночью ожидается температура до минус 39-44 градусов по Цельсию.

Агентство также предупредило, что с субботы по воскресенье ожидаются сильные ветры и снегопады в Алтайских горах на западе и в южных провинциях пустыни Гоби, таких как Өмнөговь, Дундговь и Дорноговь. Средняя скорость ветра оценивается в 18–20 метров в секунду.

В связи с этим метеорологическое агентство страны предупредило жителей Улан-Батора и 21 аймака, включая скотоводов-кочевников, о необходимости принятия дополнительных мер предосторожности в связи с возможными стихийными бедствиями. Суровая и холодная зима в Монголии длится довольно долго. Температура воздуха может колебаться от минус 25 до плюс 45 градусов Цельсия.

Климат Монголии резко континентальный, без какого-либо влияния океана, что делает её одним из самых холодных мест на Земле. В январе температура опускается до -30°C, а иногда и ниже -40°C (а в некоторых регионах даже ниже -50°C).

