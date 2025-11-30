Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака

Андрей Ермак, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку после проведения у него обысков в рамках коррупционного расследования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что он хочет избежать «слухов и спекуляций» вокруг ситуации.

«Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть», — сказал глава государства в видеообращении к гражданам. Зеленский добавил, что в условиях внешних вызовов и войны Украина должна сохранять внутреннюю устойчивость.

Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Позднее Андрей Ермак сообщил, что отправляется на фронт.

«Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — заявил Ермак в комментарии The New York Post. Его текстовое сообщение опубликовала журналистка издания Кейтлин Дорнбос.

«Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», - сказал он.

Когда и как он намерен отправиться на передовую, Ермак не уточнил.

Андрей Ермак играл ключевую роль в переговорном процессе с США по вопросам прекращения огня в Украине. Именно он возглавлял украинскую делегацию на этих консультациях. Теперь, как сообщил Владимир Зеленский, на предстоящих переговорах с американской стороной Украину представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, а также сотрудники МИД и разведки.

28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в квартире у Ермака. Сам Ермак отметил, что предоставил следователям полный доступ к своему жилищу и оказывает им содействие.

Расследование связано с делом о хищениях в компании «Энергоатом». По данным НАБУ, руководителем схемы являлся бывший бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич, а возможными бенефициарами — высокопоставленные чиновники. В материалах дела упоминался также секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который был допрошен в качестве свидетеля 25 ноября.

На фоне расследования внутри политического окружения Зеленского появились призывы отправить Ермака в отставку, чтобы восстановить общественное доверие. Президент ранее отказался делать это.

Дело «Энергоатома» стало крупнейшим коррупционным расследованием в Украине за последние годы и уже привело к увольнению министров энергетики и юстиции.