Казахстан изменил маршрут экспорта нефти после атаки на каспийский трубопровод в Новороссийске

CentralAsia (KZ) - Минэнерго Казахстана перенаправило экспортную нефть на альтернативные маршруты после атаки беспилотных катеров на каспийский трубопровод под Новороссийском, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, Министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты. Ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан», — указано в сообщении.

В Минэнерго назвали недопустимой атаку на трубопровод, напомнив, что КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) является международным энергетическим проектом. «Любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан», — подчеркнули в ведомстве.

Рано утром 29 ноября беспилотные катера ударили по морскому терминалу КТК под Новороссийском. Повреждения получил один из причалов, его дальнейшая эксплуатация «не представляется возможной», заявили в консорциуме. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло. Пострадавших среди персонала консорциума и подрядчиков нет.

В КТК назвали произошедшее целенаправленной террористической атакой.

По открытой информации, совладельцами консорциума являются Казахстан, Россия, Chevron, Лукойл, Mobil, Rosneft-Shell, BG, Eni и Oryx.

