Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, примите во внимание, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года США наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики.

В рамках кампании по борьбе с наркотиками Трамп отправил к побережью Венесуэлы крупную группировку войск. На этом фоне появились предположения, что США готовят наземную операцию против Венесуэлы, одна из ее целей — отстранение Мадуро от власти.

Мадуро во время неофициальных переговоров с США заявил, что готов уйти в отставку в течение двух-трех лет, утверждали источники The New York Times. По их словам, Вашингтон этот план отверг.

