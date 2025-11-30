экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан выразил протест в связи с украинской атакой на КТК в Новороссийске

CentralAsia (KZ) -  Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска (РФ).

«Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права. Казахстан как ответственный участник глобального энергетического рынка неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчёркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», – говорится в сообщении.

29 ноября в 06.06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийск атаковали безэкипажные плавсредства. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ. В КТК заявили, что дальнейшая эксплуатация устройства невозможна.

Казахстан перенаправил экспортные объёмы нефти на альтернативные маршруты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com