Казахстан выразил протест в связи с украинской атакой на КТК в Новороссийске

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска (РФ).

«Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права. Казахстан как ответственный участник глобального энергетического рынка неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчёркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», – говорится в сообщении.

29 ноября в 06.06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийск атаковали безэкипажные плавсредства. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ. В КТК заявили, что дальнейшая эксплуатация устройства невозможна.

Казахстан перенаправил экспортные объёмы нефти на альтернативные маршруты.

