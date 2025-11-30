В США более 40 машин столкнулись из-за снегопада

CentralAsia (CA) - Около 45 автомобилей столкнулись на межштатной автомагистрали в штате Индиана в США из-за снегопада. Об этом сообщает NBC.

Столкновение произошло на магистрали I-70, примерно в 10 милях (16 км) от города Терре-Хот. Судя по снимкам с дорожной камеры министерства транспорта Индианы, трасса оказалась заполнена автомобилями, некоторые из них съехали на траву.

Полосы движения в западном направлении перекрыли. По оценкам полиции, они будут закрыты как минимум шесть часов.

В ведомстве добавили, что не получали сообщений о серьезных травмах из-за аварии. Полиция призвала жителей оставаться дома, а также снижать скорость и пристегиваться во время езды в снегопад.

В округе Виго, где произошло ДТП, объявили предупреждение о зимней непогоде. Оно действует до 10:00 30 ноября по местному времени.