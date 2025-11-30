экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Венесуэла осудила заявление Трампа о закрытии воздушного пространства страны
Предыстория: Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

CentralAsia (CA) -  Венесуэла назвала заявление президента США Дональда Трампа о закрытии венесуэльского воздушного пространства нарушением международного права. Каракас обратился в ООН с просьбой осудить заявление американского президента. Это следует из пресс-релиза правительства Венесуэлы.

«Он (Дональд Трамп) пытается экстерриториально применить нелегитимную юрисдикцию США в отношении Венесуэлы, самонадеянно пытаясь отдавать приказы и угрожать суверенитету национального воздушного пространства, территориальной целостности, авиационной безопасности и полной суверенности венесуэльского государства»,— отмечается в документе.

Каракас назвал заявление американского президента «враждебным актом», который можно расценивать как угрозу применения силы против страны. «Венесуэла требует безоговорочного уважения своего воздушного пространства, защищаемого правилами Международной организации гражданской авиации»,— подчеркивается в заявлении.

США в последние несколько месяцев наносили удары по судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики в Соединенные Штаты. Дональд Трамп анонсировал наземные операции США для борьбы с предполагаемыми венесуэльскими наркоторговцами.

