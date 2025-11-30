экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Axios: Глава Минобороны Шмыгаль может возглавить офис Зеленского после отставки Ермака
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Предыстория: Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может стать руководителем офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Среди других претендентов — первый вице-премьер Михаил Федоров и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Также рассматривается назначение Михаила Федорова на должность министра обороны.

Андрей Ермак написал заявление об отставке 28 ноября. В тот же день у него прошли обыски. Бывший глава офиса президента Украины упоминается в расследовании коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. По версии НАБУ и САП, бизнесмен организовал коррупционные схемы в сферах энергетики и обороны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com