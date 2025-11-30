Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 146

CentralAsia (CA) - При пожаре в жилом комплексе Ван Фук в гонконгском районе Тай По погибли 146 человек, среди них — один пожарный. Известно о 79 пострадавших, еще 150 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные властей.

Пожар в ЖК, где проживали около 4,8 тыс. человек, начался 26 ноября. Полностью его потушили лишь 28 ноября. На тот момент было известно о 128 погибших и 200 пропавших без вести.

Восемь домов жилого комплекса находились на реконструкции с июля 2024 года. Предварительно, пожар вспыхнул из-за пенополистирола, который использовали при ремонтных работах, что привело к быстрому распространению огня внутри зданий. Также обсуждалось использование бамбуковых строительных лесов — их установили по фасадам. Сотрудники правоохранительных органов арестовали трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве: двух директоров и консультанта подрядчика, ответственного за реконструкцию домов.