экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 146
Предыстория: Крупный пожар в Гонконге: Семь жилых небоскрёбов в огне, более 40 погибших

CentralAsia (CA) -  При пожаре в жилом комплексе Ван Фук в гонконгском районе Тай По погибли 146 человек, среди них — один пожарный. Известно о 79 пострадавших, еще 150 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные властей.

Пожар в ЖК, где проживали около 4,8 тыс. человек, начался 26 ноября. Полностью его потушили лишь 28 ноября. На тот момент было известно о 128 погибших и 200 пропавших без вести.

Восемь домов жилого комплекса находились на реконструкции с июля 2024 года. Предварительно, пожар вспыхнул из-за пенополистирола, который использовали при ремонтных работах, что привело к быстрому распространению огня внутри зданий. Также обсуждалось использование бамбуковых строительных лесов — их установили по фасадам. Сотрудники правоохранительных органов арестовали трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве: двух директоров и консультанта подрядчика, ответственного за реконструкцию домов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com