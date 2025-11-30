Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов в Жогорку Кенеш

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил кыргызского коллегу Садыра Жапарова с успешным проведением выборов в Жогорку Кенеш, сообщает Акорда.

Глава Казахстана подчеркнул, что итоги этого важного политического события говорят об уверенной поступи Кыргызстана на пути к реализации стратегических задач дальнейшего развития.

«Парламентские выборы отразили всенародную поддержку вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Убеждён: опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения, выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты», – написал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

В Кыргызстане 30 ноября проходит голосование в рамках досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша. В выборах участвуют 460 кандидатов.

Страна поделена на 30 округов, из каждого в парламент будут избраны по 3 депутата, набравших наибольшее количество голосов.

