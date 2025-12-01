Монгольская школьница стала чемпионкой Азии по шахматам, завоевав Золотой кубок

С 20 по 30 ноября в Бангкоке, столице Таиланда, прошел 27-й чемпионат Азии по шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 18 лет. В турнире приняли участие 700 шахматистов из 32 стран, из которых 6 — шахматисты из Монголии.

В категории девушек G16 ЭМУЖИН Энх-Амгалан завоевала золотую медаль и Золотой кубок, набрав 7,5 очков из 9, и стала ЧЕМПИОНКОЙ АЗИИ! Второе место заняла Мария Николаевна Власова из ФИДЕ, а третье место – Ясмина Алеманова из Казахстана.

Мастер Международной шахматной федерации Эмужин, занимающая 2138-е место в рейтинге, достигла этого пика, обыграв двух индийских девушек, занимающих около 2300-го места в рейтинге, в 8-м и 9-м турах.

Турнир проводился в шести возрастных категориях по 12 группам и дисциплинам: классика, рапид и блиц. Классика и блиц состоят из 9 туров, рапид — из 7 туров. Во всех группах соревнования проводятся по швейцарской системе. Контроль времени: классика — 90 минут плюс 30 секунд за ход, рапид — 15 минут плюс 5 секунд за ход, блиц — 3 минуты плюс 2 секунды за ход.

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, а также шахматисты, выполнившие установленные рейтинговые требования, получат международные титулы ФИДЕ напрямую.

