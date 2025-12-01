Небо. Самолет. Девушки. В авиакомпании Hunnu Air работает вторая девушка-пилот

Сод-Эрдэнэ Наранбаатар

CentralAsia (MNG) - За всю историю гражданской авиации Монголии было 13 женщин-пилотов. Тринадцатая из них и, наверное самая молодая – Энхжин Хурэлчулуун, 8 сентября 2022 года, стала самой первой, которая допущена к полетам на реактивном авиалайнере Embraer Е-190, правда, пока в качестве второго пилота. Но все еще впереди, ведь ей всего 26 лет.

Энхжин Хурэлчулуун

18 августа 2025 года впервые в истории монгольской авиации в воздух поднялся полностью женский экипаж.

Женский экипаж выполнил рейс Улан-Батор — Эрээн-хото — Улан-Батор на самолете Embraer-190. Этот рейс авиакомпании HUNNU AIR стал символом возросшей роли и значения женщин в развитии всех аспектов авиации.

Сод-Эрдэнэ Наранбаатар

Тогда Сод-Эрдэнэ Наранбаатар стала второй женщиной-пилотом в Hunnu Air. 29 ноября этого года она успешно совершила свой первый самостоятельный полет.

Сегодня женщинам подвластны все сферы деятельности, все меньше остается чисто мужских профессий. И это в очередной раз доказали Энхжин Хурэлчулуун и Сод-Эрдэнэ Наранбаатар. Они уже вошли в историю как первые женщины-пилоты в Hunnu Air.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения