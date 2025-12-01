Состоялся Форум строительной индустрии Великобритании и Монголии

Проведен «Инфраструктурный форум Монголия—Великобритания: цифровое строительство»

Исходя из необходимости перехода Монголии на цифровую систему информационного моделирования зданий /BUILDING INFORMATION MODELING — BIM/, посольство Великобритании в Монголии и Министерство городского развития, строительства и жилищного строительства (MГРСЖС) Монголии совместно организовали Форум, на котором обсуждались цифровые преобразования в развитии инфраструктуры, информационное моделирование зданий и цифровые реформы в строительном секторе, в частности политика в отношении внедрения BIM в Монголии.

Проект, разработанный в соответствии с методологиями BIM, позволяет предвидеть потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в ходе строительства, и предотвращать риски. Участники форума обсудили изучение передового мирового опыта и его адаптацию к политике и рыночной конъюнктуре Монголии.

В ходе мероприятия государственный секретарь MГРСЖС Баяраа Мянгаа заявил: «BIM стала основополагающей технологией, которая объединяет всех участников проекта в единой информационной среде и интегрирует все этапы: от планирования, проектирования, производства и строительства до мониторинга и эксплуатации, с помощью решений на основе данных. Мы уделим особое внимание внедрению и локализации модельных проектов, которые будут обязательными для проектов, финансируемых государством и на международном уровне, разработке единой платформы, поэтапной цифровизации операций, а также обучению и укреплению потенциала инженерно-технического персонала в отрасли. Этот Форум является важной площадкой для совместного накопления опыта, знаний и технологий».

Во всем мире строительство и развитие инфраструктуры стремительно переходят на цифровизацию. Монголия также постоянно поддерживает цифровую трансформацию в рамках национальной политики. Например, как долгосрочная политика развития «Видение 2050», так и правительственная «Государственная политика в строительном секторе» ставят цель внедрения Системы управления строительными проектами и интеграции информации (BIM) на национальном уровне.

Внедрение информационного моделирования зданий (BIM) в строительную отрасль создает интеллектуальную систему, вовлекая все заинтересованные стороны в строительную деятельность с начальной стадии идеи, снижая затраты на проект, улучшая цепочку поставок и ограничивая ошибки на месте, облегчая строительство и обеспечивая ранний анализ проекта.

Глобальная индустрия архитектуры, инжиниринга и строительства (AEC) стремительно переходит в цифровой мир, и в основе этого лежит информационное моделирование зданий (BIM). На первый взгляд BIM может показаться простой 3D-моделью, но по сути это комплексный процесс, который в цифровом формате фиксирует физические и функциональные характеристики зданий и инфраструктуры на протяжении всего их жизненного цикла, обеспечивая совместную работу, обмен информацией и повышение производительности на каждом этапе: от планирования до проектирования, строительства, эксплуатации и сноса. Другими словами, мы являемся свидетелями новой эры в мировой строительной отрасли. Использование BIM стремительно выросло за последние два десятилетия: такие страны, как Великобритания, Южная Корея и Сингапур, сделали BIM обязательным для проектов, финансируемых государством, и пожинают плоды его применения. Например, в Великобритании фактическая стоимость строительства здания снизилась на 15–20%, а в Сингапуре BIM стало обязательным для крупных строительных проектов с 2015 года.

В меняющемся ландшафте мирового строительства и развития инфраструктуры цифровизация и внедрение BIM становятся преобразующей силой, повышающей эффективность проектов, взаимодействие и общую устойчивость отрасли. Этот переход к цифровой трансформации — значительный шаг вперёд, поскольку технология BIM становится краеугольным камнем упрощения процессов и инноваций в строительной отрасли по всему миру.

