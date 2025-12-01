Монгольский коммерческий банк успешно выпустил облигации Samurai на фондовом рынке Японии

В рамках своей стратегии по привлечению инвестиций с международных рынков и дальнейшему расширению многостороннего сотрудничества монгольский коммерческий банк Golomt Bank успешно выпустил на японском фондовом рынке трехлетние облигации Samurai на сумму ¥15 млрд.

Гарантами выпуска облигаций выступили Sumitomo Mitsui Banking Corporation и SMBC Nikko Securities Inc., а размещение облигаций было успешно завершено, поскольку предложение по облигациям было переподписано.

Подтверждая это важное событие, представители Golomt Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и SMBC Nikko Securities Inc. торжественно подписали соглашение в ходе «12-й монголо-японской государственно-частной консультационной встречи», состоявшейся в Токио, Япония, 26 ноября 2025 года.

«Golomt Bank успешно выпустил облигации Samurai с рейтингом AA под гарантию SMBC Bank. Благодаря этому нам удалось привлечь в общей сложности более 30 профессиональных инвесторов из Японии, и мы уверены, что это открыло мост для представителей частного сектора Монголии для привлечения инвестиций и финансирования с японского рынка капитала в будущем», — заявил Одонбаатар Амарзаяа, испольнительный директор Golomt Bank.

«Мы рады выступить гарантом успешного выпуска облигаций Samurai на японском рынке капитала, что является важной вехой для Golomt Bank. Мы уверены, что это достижение поможет диверсифицировать источники финансирования монгольских банков и финансовых учреждений и будет способствовать их дальнейшему расширению на японском рынке», — заявил Ёсиро Като, главный операционный директор сеульского филиала Sumitomo Mitsui Banking Corporation («SMBC»).

«Активное участие профессиональных инвесторов из Японии, включая компании по управлению активами, региональных инвесторов, государственные учреждения и банки, в торгах облигациями Samurai наглядно демонстрирует высокий спрос на монгольский рынок капитала. Эта сделка также устанавливает новые стандарты не только в Монголии, но и в Азии и служит основой для привлечения других японских инвесторов на монгольский рынок капитала», — говорит Судзуки Тацуя, заместитель директора по инвестиционно-банковским операциям SMBC Nikko Securities Inc.

Инвестиции, привлеченные посредством облигаций Samurai банка Golomt Bank, будут направлены на финансирование проектов и программ, реализуемых в Монголии, а также на предоставление различных кредитных услуг предпринимателям.

