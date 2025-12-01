Глава МИД Японии принял министра Монголии

слева: Ганхуяг Хассуурь и Мотэги Тосимицу

27 ноября, начиная с 17:40, в течение примерно 20 минут министр иностранных дел Японии г-н Мотэги Тосимицу провёл встречу с г-ном Ганхуягом Хассуурь, заместителем премьер-министра Монголии, находящимся с визитом в Японии по приглашению Министерства иностранных дел.

В начале встречи министр Мотэги приветствовал визит заместителя премьер-министра Ганхуяга в Японию и выразил желание содействовать двустороннему сотрудничеству и взаимодействию в решении глобальных проблем для реализации «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» с Монголией в качестве «особого стратегического партнера для мира и процветания».

В ответ на это заместитель премьер-министра Ганхуяг выразил готовность и дальше углублять отношения с Японией, заявив, что визит Их Величеств Императора и Императрицы в Монголию имеет чрезвычайно важное значение в свете двусторонних отношений.

Министр Мотэги также приветствовал успешное завершение 12-го заседания Совместного комитета правительств и деловых кругов Японии и Монголии.

Обе стороны согласились с необходимостью дальнейшего укрепления сотрудничества как в политической, так и в экономической областях на основе двустороннего Плана действий.

Что касается международного аэропорта Чингисхана, который является символом двустороннего сотрудничества и ключом к улучшению воздушного сообщения, министр Мотэги заявил, что Япония продолжит сотрудничество в реализации проекта расширения аэропорта. Заместитель премьер-министра Ганкхуяг выразил в ответ свою благодарность.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества на региональных и международных площадках.

источник: MiddleAsianNews

