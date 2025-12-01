Монголия ускоряет цифровое соответствие в преддверии оценки ФАТФ в 2028 году

Банковский и финансовый сектор Монголии опасается повторного попадания в серый список ФАТФ и также принимает меры предосторожности против кибератак.

Монголия ускоряет цифровизацию своих систем финансового мониторинга для повышения уровня соответствия требованиям и укрепления своих позиций в преддверии взаимной оценки, которую проведет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2028 году.

Двухдневный форум «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): соответствие требованиям – цифровой переход», проходивший 27-28 ноября, открыла Мөнхтуяа Рэнцэнбат, испольнительный директор Khan Bank.

Мероприятие было совместно организовано Банком Монголии, Подразделением финансовой информации (ПФР) и Ассоциацией банкиров Монголии (МБА).

Испольнительный директор Мөнхтуяа подчеркнула, что предотвращение возвращения в «серый список» ФАТФ, который произошел в 2019 году и привел к задержкам иностранных платежей и рискам в корреспондентских банковских отношениях, имеет решающее значение для национальной экономической безопасности. Эту актуальность поддержал Даваадалай Батсуурь, старший советник премьер-министра Монголии, который заявил о важности «раннего обнаружения», отметив, что выполнение требований оценки 2028 года потребует последовательного ежемесячного и ежеквартального внедрения мер контроля и корректирующих мер.

Батбаатар Батжаргал, руководитель отдела финансовой информации Банка Монголии, рассказал о стратегической дорожной карте Монголии, отметив, что страна проводит третью Национальную оценку рисков (НОР). Он заявил, что предотвращение попадания в «серый список» является общей ответственностью и что NRA определила более 200 мер в рамках восьми стратегических целей по укреплению системы ПОД/ФТ.

Он добавил, что пересмотренная методология ФАТФ значительно строже и требует доказательства системной эффективности, а не просто наличия законодательства. Поэтому существенное значение будет иметь наращивание потенциала судебных органов, прокуратуры и правоохранительных органов, а также усиление подотчетности среди субъектов частного сектора, предоставляющих отчеты.

Одной из главных тем форума стал переход от ретроспективных расследований к превентивному контролю в режиме реального времени. Участники подчеркнули необходимость внедрения решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных для мгновенного обнаружения и прерывания подозрительных транзакций, что позволит усилить защиту Монголии от финансовых преступлений, поскольку цифровые платежи совершаются за считанные секунды.

Проблемы кибербезопасности также стали предметом внимания политиков высокого уровня. Даваадалай отметил тенденцию к росту случаев интернет-мошенничества, особенно через социальные сети, и заявил, что премьер-министр поручил правоохранительным органам провести системные улучшения. Он подчеркнул раздробленность деятельности полиции, разведки и оборонных ведомств и подчеркнул необходимость создания единой национальной структуры кибербезопасности, подтвердив, что вскоре будут приняты важные решения правительства.

Батбаатар также заявил, что в связи с высоким уровнем глобального риска сектора виртуальных активов (криптовалют) Монголия провела специальную оценку рисков. Для этого требуются строгие процедуры Know Your Customer - KYC («Знай своего клиента»), внутренний контроль и меры по обеспечению соответствия требованиям во всем секторе. Он подтвердил, что совместные усилия Банка Монголии, Комиссии по финансовому регулированию и правоохранительных органов отражают приверженность Монголии предотвращению импорта глобальных финансовых рисков и сохранению целостности национальной финансовой системы.

Справка

Financial Action Task Force on Money Laundering — (FATF Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

AML/CFT – Anti-money laundering and combating the financing of terrorism («противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма - ПОД/ФТ»). Под этим термином принято понимать сложившуюся международную систему борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, включающую национальные подразделения финансовой разведки, надзорные и правоохранительные органы, межправительственные структуры и организации. Ключевым элементом ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых компаний, организаций – участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных структур.

